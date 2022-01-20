Manisa’da Kültür Varlıkları ve Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İl genelinde kültür varlıklarına yapılan yatırımların değerlendirildiği toplantı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ katıldı. Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, ilimizde restorasyonu devam eden Fatih Kulesi ve Vali Konağı başta olmak üzere kültür varlıkları ve yatırımlarında gerçekleştirilen çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi.

Yapılan çalışmaların şehrimizin tarihi ile birlikte turizmine de hizmet edeceğini söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, ilimizde kültür varlıklarına yapılan yatırımların devam edeceğini ifade etti.

Toplantı yatırım çalışmalarının değerlendirilmesi ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin fikir alış verişinde bulunulması ile sona erdi.