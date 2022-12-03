Manisa’da kış lastiği denetimi başladı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde, trafik ekipleri Manisa’nın Salihli ilçesinde denetim yaptı.

Tüm ülke genelinde 1 Aralık itibariyle şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu geldi. Kış şartları dolayısıyla trafik kazalarının önüne geçilebilmesi ve can kaybının önlenmesi için getirilen kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde denetimler başladı. Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri vatandaşların güvenli yolculuklar yapabilmesi için Ankara-İzmir E96 karayolu Durasıllı ve Gökkaya Mahallesi’nde kamyon, tır ve yolcu otobüslerinin lastiklerini denetledi. Polisler, kumpas aleti ile lastik diş derinliğini ölçerken, derinliği 4 milimetreden az olan araçlar denetimden geçemedi. Kış lastiği olmayan taşıt sahiplerine ise bin 152 lira ceza kesildi.

Sürücülere kış lastiği ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Bölge Trafik Amiri Nedim Uslu, “Kış mevsimi boyunca trafik güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.