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Manisa’da kentsel dönüşüm alanından dualar yükseldi

Şehzadeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabındaki yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaları gerçekleştiren yüklenici firmanın işi kazasız, belasız tamamlayabilmek için gerçekleştirdiği hayra katıldı.

MANİSA 18.05.2022, 10:00
Manisa’da kentsel dönüşüm alanından dualar yükseldi

Şehzadeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabındaki yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaları gerçekleştiren yüklenici firmanın işi kazasız, belasız tamamlayabilmek için gerçekleştirdiği hayra katıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin 365 dönümlük bir alanda hayata geçirdiği Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabındaki yıkım, moloz kaldırma ve alan düzeltme çalışmalarını yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Çelik, firmanın kazasız belasız bir çalışma için gerçekleştirdiği hayra da katıldı. Tekbirler ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen hayırdan sonra bir değerlendirmede bulunan Başkan Çelik “Kentsel dönüşüm alanındayız. Yüklenici firmamız işinin neredeyse yarısını tamamladı. Hummalı bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan boşaltılan evlerin yıkımları bir taraftan da molozların alandan taşınarak alanın düzeltilmesi çalışmaları devam ediyor. Yüklenicimiz işlerin kazasız belasız tamamlanabilmesi için bir hayvan kestirmek istediğini ifade etti. Biraz önce hayvanımız tekbirler eşliğinde kesildi. Hep birlikte de işlerin kazasız belasız tamamlanabilmesi için niyazda bulunduk. Allah hayırlarını ve dualarımızı kabul etsin. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde inşatların başladığını, akabinde de hak sahiplerine evlerini teslim etmeyi nasip etsin.”

Kentsel Dönüşüm Projesi ile Manisa’nın 50 yıllık kanayan yarasının çözüm bulacağına dikkat çeken Başkan Çelik “50 yıllık kanayan bir yaraÇözülememiş. Böylesine sıkıntılı bir bölgede Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Ne kadar şükretsek azdır” dedi.

“Neredeyse halkımızın tamamı projemize güvendi”

Halkın büyük bir desteği ve teveccühü ile projeyi hayata geçirdiklerine değinene Başkan Çelik “Konut alma hakkı olanların yüzde 95,5’i , işyeri alma hakkı olanların yüzde 100’ünün muvafakatlarını alarak bu projeyi yürütüyoruz. % 4,5 ‘luk kısmında büyük bir kısmı gayip ya da çok hisseli olup uzlaşamadıkları için mahkemelik oldukları için imzalamayanlar. Neredeyse halkımızın tamamı projemize güvenerek getirip evlerini teslim ettiler” diye konuştu.

Projeye destek olan ve emek verenlere teşekkür eden Başkan Çelik şöyle devam etti; “Emeği geçen Milletvekillerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcılarımıza, Bakanlık Bürokratlarına, bu projede çok ciddi katkısı ve desteği olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de yapılan bütün projelerde ve eserlerde olduğu gibi bu projenin de asıl mimarı ve destekleyicisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

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