Manisa’da karla mücadele sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Geride kalan 2 günde bin 140 kilometrelik çalışma gerçekleştiren karla mücadele ekipleri, yolların açık kalmasını sağladı. Yolda kalan vatandaşların da yardımına koşan karla mücadele ekipleri, yolların açık kalması için kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Manisa’nın yüksek bölgelerinde etkili oldu. Ahmetli, Alaşehir, Akhisar, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Selendi, Turgutlu ve Spil Dağı Milli Parkı’nda da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuz halinde bulunduran Manisa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte harekete geçerek, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirdi. Günlük yaşamın aksamaması için büyük çaba sarf eden ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ulaşımın açık kalmasını sağladı. Karla mücadele ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, geride kalan 2 günde il genelinde yaklaşık bin 140 kilometrelik yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirildiğini dile getirdi. Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, yolların açık kalması için ekiplerin kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koştu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve kendi çabalarıyla bulundukları yerlerden kurtulamayan vatandaşlar, Yol Dairesi ekiplerinin çalışmaları ile kurtuldu. Vatandaşlar, ekiplerin hızla kendilerinin yardımına koştuğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yol Dairesi ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de, kapanan yolların açılması çalışmalarına destek verdi. Öte yandan Salihli ilçesine bağlı Damatlı Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sorunu, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından zorlu kış şartlarında kaynak suyundan döşenilen hatla giderildi. Mahalle Muhtarı Muharrem Öziş de, yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.