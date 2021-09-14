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Manisa’da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik uygulamada çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

MANİSA 14.09.2021, 13:36
Manisa’da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik uygulamada çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada A.C.S. isimli şahsın üzerinden 0.6 gram metamfetamin, ele geçirilirken uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen Ö.G. ise gözaltına alındı. Ayrıca uygulama kapsamında B.Ç. ve S.S. isimli iki şahsın üzerinden de metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan yol uygulamasında ise durdurulan araçta bulunan B.G. isimli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 16 adet fişek, ayrıca araçta 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uygulamada gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemelerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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