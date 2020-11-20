Manisa’da büyükşehirden sağlık çalışanlarına ücretsiz servis

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması dolayısıyla, il genelinde sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamamaları adına sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz servis hizmeti sağlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık çalışanlarına sağlayacağı ulaşım desteği, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre boyunca devam ettirilecek.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 81 ilde geçerli olacak olan korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi günü saat 00.00’dan saat 10.00’a kadar, 21 Kasım Cumartesi günü 20.00’dan 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’dan 23 Kasım Pazartesi saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreçte sokağa çıkma kısıtlaması süresince toplu taşıma araçları hizmet veremeyecek. Bu nedenle sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz servis uygulaması sunacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki sağlık çalışanlarına yönelik sağlayacağı hizmet ile nöbetçi sağlık personelleri ikametlerinden alınacak şekilde görevli oldukları sağlık kuruluşlarına ulaştırılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık çalışanlarına sağlayacağı ulaşım desteği, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre boyunca devam ettirilecek.

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Toplum sağlığı için, özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.