Manisa’da bin öğrenciye Türk Kızılay’ın faaliyetleri anlatıldı

Türk Kızılay Manisa Şubesi ekipleri tarafından kentte bulunan yaklaşık bin öğrenciye Türk Kızılay’ın çalışmaları anlatıldı.

Öğrencilere, Türk Kızılay’ın animasyon karakterleri Aycan ile Aykız’ın maceraları sinevizyonda izletilirken, Türk Kızılay Manisa Şubesi Bağış Yönetimi Uzmanı İnanç Nihan Erdoğan tarafından yürütülen çalışmalar anlatıldı. Ekipler tarafından etkinliklere katılan öğrencilere, rozet, yapboz, boyama kitabı ile Aycan ve Aykız’ın maceralarının anlatıldığı kitap hediye edildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak, Kızılay Haftası etkinliklerini 5 güne sığdırmak yerine, yaklaşık 1 ay sürdürerek öğrencilere Türk Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı söyledi.

Manisalı vatandaşların ve öğrencilerin, Türk Kızılay’a olan ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Keresteci, "Manisa’da yaklaşık olarak bin öğrenci kardeşimize Türk Kızılay’ı anlatıp, çeşitli hediyeler verdik. Kardeşlerimizin bir çoğu bu vesile ile Türk Kızılay Gönüllüsü olarak artık ekibimizden bir parça oldular. Etkinliklerde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.