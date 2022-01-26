Manisa’da 277 proje devam ediyor

2021 yılı yatırım programı IV. dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada koordinasyon toplantılarında ele alınan konuları bizzat takip ettiğini ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “2021 yılı dördüncü dönem (Ekim-Kasım-Aralık) yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 470 kamu yatırım projesi uygulanmaktadır. Bu projelerden 325’i yatırımcı kuruluş, 145’i belediyelere ait olup, toplam tutarları 10 milyar 18 milyon TL’dir. Projeler için önceki yıllarda 3 milyar 3 milyon TL harcama yapılmış, 2021 yılı için bu projelere toplam 2 milyar 436 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Dördüncü dönem sonu itibariyle 1 milyar 315 milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Mevcut projelerin 98’inin tamamlandığı, 277’sinin devam etmekte olduğunu, 20 projenin ihale aşamasına getirildiğini de belirten Vali Karadeniz, arsa, ödenek ve hukuki sorunlar nedeniyle 75 projeye ise henüz başlanamadığı ve başlanamayan projelere ilişkin çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. Belediyeler ile birlikte yürütülen restorasyon çalışmalarının projelendirme ve tamamlama çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

Koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan toplantı, yatırımcı kuruluşların gerçekleştirdikleri sunum ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ile son buldu.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı.