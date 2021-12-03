Manisa yeni bir müze daha kazanıyor

Manisa’nın tarihi yapıları arasında yer alan ve geçmiş yıllarda Vali Konağı olarak hizmet veren bina restorasyonu tamamlanarak müze olarak kazandırılacak.

Manisa’da 1931 yılında yapılan ve uzun yıllar Vali Konağı olarak hizmet veren tarihi yapının restorasyonuna başlandı. Restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Yaşar Karadeniz çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak “Yapı 1931 tarihinde yığma olarak inşa edilmiş. Dönemi içinde çok özel olarak yapılmış. Fakat aradan geçen yıllar içinde çeşitli problemlerin oluştuğu yapıda kapsamlı bir restorasyon çalışması gerçekleşmemiş. Bu sebepten dolayı özellikle yapının sol tarafında, zeminde çeşitli çatlaklarla birlikte statik açıdan çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmış. Bununla birlikte mevsimsel şartlar ve diğer etkenlerle yapı iyice yorulmuştur. Yaptığımız ön çalışmalarda öncelikle yapının problemlerini tespit ederek, çözüm önerilerini ortaya koyduk. Daha sonra koruma kurulu onayı ile bir proje hazırladık. Valimizin de olurları ile restorasyon çalışmalarına başladığımız Vali Konağımızın şehrimize, Manisalılara ve şehrimizi ziyaret edenlere hizmet edecek Manisa Şehir Müzesi’ne dönüşümü sağlanacak. Müzemizde özellikle küllerinden yeniden doğan Manisa’yı anlatmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetin ilk yılları ile birlikte Manisa yangını, şehrin yeniden imarı, kurum ve kuruluşları, eğitim ve kültür hayatı gibi konuların işleneceği yapıda, ayrıca ’Kent Belleği’ çalışmalarının çekirdeğini oluşturacak bir bölümde oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Vali Yaşar Karadeniz “Vali Konağı şehrimizin Cumhuriyet döneminin sembol yapılarından birisi. Bu yapının yine şehrin tarih ve kültürüne hizmet edecek bir kimliğe kavuşturulacak olması çok önemli. Öncelikle yapının uzun yıllar ayakta kalabilmesi için teknik açıdan gerekli müdahalelerin yapılmasını hedefledik. Başlatılan restorasyon çalışması ile statik ve mimari açıdan zaman içinde oluşan problemler giderilmiş olacak. Diğer yandan Manisalıların, çocukların, gençlerin ve şehrimizi ziyaret edenlerin de ilgi ve merakla gezecekleri, vakit geçirecekleri bir eserin daha hayata geçirilmesi de ayrıca çok mühim” dedi.

Restorasyon çalışmaları akabinde müzeye dönüştürülecek konakta; Milli mücadele dönemi, yangın ve sonrası, şehrin imarı ve ihyası ile eğitim, kültür, spor tarihi gibi konulara değinilecek.