Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz mazbatasını aldı

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’a başkanlık mazbatası Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Özlem Uğur Ekinci tarafından takdim edildi.

Düzenlenen mazbata töreninde bir açıklama yapan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Meslek Komitesi, Meclis, Disiplin, TOBB Delegeleri ve Yönetim Kurulu Üyelikleri seçimlerimizi tamamladık. Seçim sürecimiz Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanımız (Hakim) Özlem Uğur Ekinci ve Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Müdürümüz Faruk Kanber tarafından özverili ve başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Seçimlerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasından dolayı emeği geçen Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.