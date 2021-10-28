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Manisa Ticaret Borsasının eğitime desteği sürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde Türkiye Genelinde başlatılan, Manisa Ticaret Borsası’nın da katkı ve organizasyonunda Manisa’da son 10 yılda geleneksel hale gelen, “İlköğretimde Ayni Eğitim Desteği Programı” 2021/2022 Eğitim Öğretim sezonunda da gerçekleştirildi.

MANİSA 28.10.2021, 12:59
Manisa Ticaret Borsasının eğitime desteği sürüyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde Türkiye Genelinde başlatılan, Manisa Ticaret Borsası’nın da katkı ve organizasyonunda Manisa’da son 10 yılda geleneksel hale gelen, “İlköğretimde Ayni Eğitim Desteği Programı” 2021/2022 Eğitim Öğretim sezonunda da gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk organizasyonu olarak, Manisa Ticaret Borsası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Temsili Dağıtım Töreni’nde, ilkokul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere tedarik edilen 1350 adet bot, Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı İlçelerinde görev yapan ilkokul müdürlerine teslim edildi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen teslim töreni’ne, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediyesi Başkan Vekili Şule Uygur, Şehzadeler Belediyesi Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasında; programın taşıdığı manevi değeri katılımlarıyla daha da güçlendirdikleri ve organizasyonun ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşma başarısına yerel yönetim desteği sağladıkları için törene katılan protokole ve okul müdürlerine teşekkür eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Borsamız bilindiği üzere; asli meslek kuruluşu faaliyetlerinin yanı sıra toplumumuzun huzur ve refahını ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerine de her zaman büyük önem vermektedir. Eğitime destek olmak ise daha farklı bir maneviyat içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyet alanlarımızdan bir tanesi. Bu kapsamda; Her yıl Manisa’nın farklı bölgelerindeki Yavrularımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Malum; Pandemi koşullarında bu çalışmaya 2020 yılında ara vermek durumunda kalmıştık. Ancak eğitim süreçlerimize olan hassasiyetimiz değişmemişti. Bu dönemde önceki yıllardan farklı olarak ’TOBB-Küçük Parmaklar’ Kampanyası kapsamında, uzaktan eğitimde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmak üzere, klavyeli tablet bilgisayar temin ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze teslim ettik." dedi.

Başkan Özkasap, "Yüz yüze eğitime tekrar dönülen 2021-2022 Eğitim Öğretim sezonumuzun başında ise Ayni Destek Programını tekrar gerçekleştirecek olmanın verdiği memnuniyetle yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin yine halkımıza sorarak yapmış oldukları ihtiyaç tespitlerine göre Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerimizde ilköğretim okullarındaki yavrularımıza ulaştırılmak üzere borsamız tarafından 1350 adet kışlık bot yaptırılması kararı alındı. Kaliteden ödün verilmeden fabrika siparişi yöntemiyle gerekli tedarik yapıldı. Böylece; geleceğimizi oluşturacak ve ülkemizin değerlerine değer katacak olan ilkokul çağındaki öğrencilerimize yine bir nebze olsun katkıda bulunulması arzulandı. Programımızın hemen devamında ise değerli okul müdürlerimizin, temin etmiş olduğumuz botları bizden teslim alarak, yardım niteliğinden daha çok; motive edici bir hediye olarak ihtiyaç sahibi yavrularımıza, ulaştırmalarını rica ediyoruz. Bizler biliyoruz ki; eğitime yatırım yapan kaybetmez. Evlatlarımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa yararlı birer fert olması en büyük arzumuzdur. Bu inançla, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin maddi ve manevi açıdan her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; çocuklarımızın iyiliğini ve geleceğini gözeten milli eğitim camiamıza ve ilgili tüm kurumlarımıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; 2021-2022 Eğitim Öğretim sezonunun sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice başarılarla geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Bir ülkede dayanışmanın ölçüsü ne kadar yüksek olursa o ülkenin gelişmişlik seviyesinin de o ölçüde yüksek olduğunu belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise programdaki konuşmalarında şunları belirtti: “Ne kadar dayanışma içerisinde olursak o kadar ileri gideriz. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığımızda sivil toplum kuruluşlarının bu tip kampanyalarının çok büyük hacimler tuttuğunu görürsünüz. Bizim de bu konuda millet olarak duyarlılığımız hat safhada. Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, odalar, borsalar bu anlamda gerçekten çok önemli katkılar sunmaktadırlar. Bugün 1.350 çift botumuzu çocuklarımıza ulaştırmak üzere buradayız. Borsamızın katkısının hacmi bu anlamda gerçekten çok güzel. Ben inanıyorum ki burada bu imkânlardan istifade eden çocuklarımız da eğitim öğretimlerini iyi bir şekilde tamamlayarak kendilerinden sonra gelen nesillere aynı imkânları, aynı katkıları fazlasıyla sunacaklardır. Çalışmalarından dolayı Manisa Ticaret Borsası Yönetimi’ne ve ekibine teşekkür ediyor, bu kampanyanın örnek olmasını temenni ediyorum”

Törenin sonunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından okul müdürlerine botların teslimi gerçekleştirildi.

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