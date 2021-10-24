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Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de yağışlı havalar öncesinde 9 bin adet yağmur suyu ızgarasını temizledi. Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, tıkalı olduğu tespit edilen hatları da temizledi. Laleli Mahallesinde hattın içerisinden çıkan kunduz adı verilen ağaç kökü de şaşkınlığa neden oldu.

MANİSA 24.10.2021, 13:53
Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi Manisa merkezde de yağışlı havalar öncesinde 9 bin adet yağmur suyu ızgarasını temizledi. Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, tıkalı olduğu tespit edilen hatları da temizledi. Laleli Mahallesinde hattın içerisinden çıkan kunduz adı verilen ağaç kökü de şaşkınlığa neden oldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların refahı için çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa merkezde 9 bin adet yağmur suyu ızgarasını temizledi. Çalışmalarına Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesinde devam eden ekipler, tıkalı olduğu tespit edilen hatları da temizledi. Laleli Mahallesinde yağmur suyu ızgarasının içinden çıkan kunduz adı verilen ağaç kökü de şaşkınlığa neden oldu. Çalışmayı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan da teknik ekiple birlikte inceleyerek Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ile görüştü.

“Mahallemdeki tüm ızgaralar MASKİ tarafından temizleniyor”

Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, “Mahallemdeki tüm ızgaralar MASKİ tarafından temizleniyor. Kış döneminde yağışların çok olmasıyla yolların suyla kaplanması, vatandaşın geçiş sıkıntısı yaşaması ızgaraların içindeki çöplerden dolayı oluşuyor. Bunların temizlenip daha iyi bir şekilde işlemesinin sağlanması noktasında çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm ekiplerine teşekkür ediyorum. Tüm ekiplerin emeğine sağlık” dedi.

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