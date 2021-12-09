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Manisa Gazeteciler Cemiyeti’nde ’Filizkan’ güven tazeledi

Manisa Gazeteciler Cemiyeti’nin 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Ali Filizkan güven tazeledi.

MANİSA 09.12.2021, 15:57
Manisa Gazeteciler Cemiyeti’nde ’Filizkan’ güven tazeledi

Manisa Gazeteciler Cemiyeti’nin 23. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Ali Filizkan güven tazeledi.

127 üyenin bulunduğu Manisa Gazeteciler Cemiyeti’nin olağan genel kurulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrenin Divan Başkanlığı görevini Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı ve cemiyet üyesi Bilal Demir yaptı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Filizkan, yerel basının yaşadığı zorlukları dile getirerek, “Basın sektörü istediği seviyeye ulaşamadı. Artan maliyetler yurt genelinde etkisini gösterdi. Şehrimizde 3, yurt genelinde 150’ye yakın gazete kapandı. İlimizde vasıflı gazete sayısı 18’e indi. Sıkıntıları asmak için mecliste milletvekilleri ziyaret edilerek çözüm yolları arandı. Son çıkan tasarruf genelgesiyle ilanların daralması bizleri uzdu. İşin tuzu biberi oldu. En büyük sorunumuz gazetecilik meslek yasasının olmaması. Bu da çalışan arkadaşlarımızın sorunlar yasamasına neden oluyor. Özellikle dijital basının yasal hale getirilmesi için çalışmalar yapıldı ancak henüz sonuç almış değiliz” ifadelerini kullandı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ise yazılı basının değerini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri başında sorunlar var. Ben başladığımda 1969 yılında iki yerel gazete vardı. O dönemdeki çalışma heyecanı bugünlere oranla daha fazlaydı. Daha sonra iki gazete birleşti. Manisa basınının gelişmesine Haşim Ağar ile birlikte biz başladık. Haber, Hayat gazeteleri çıktı. Daha sonra yeni gazeteler kuruldu. Türkiye korona nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Bu durum ekonomik sıkıntıları daha da arttırdı. Hayat pahalılığının bu noktaya gelmesi de asgari ücretle çalışan gazetecileri derinden etkiledi. Çağ ne kadar değişirse değişsin yazılı basın değerini kaybetmeyecektir. Hangi teknoloji gelirse gelsin yazılı basın devam edecektir” diye konuştu.

Kongreye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu ve Manisa’da görev yapan gazeteciler katıldı.

Ali Filizkan başkanlığındaki Manisa Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Mehmed Hakkı Özbayır, Ertan Korkmaz, Ümit Murat Yalçın, Zerrin Ağar, Gökhan Aytaç, Aytaç Kumbaracıoğlu.

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