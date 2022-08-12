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Manisa FK’nın genç futbolcusu Emre Akboğa’ya milli davet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Emre Akboğa, U16 Genç Milli Takımı’nın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

MANİSA 12.08.2022, 15:28
Manisa FK’nın genç futbolcusu Emre Akboğa’ya milli davet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Emre Akboğa, U16 Genç Milli Takımı’nın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

U16 Milli Takımı’nın 14-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna Manisa FK’nın genç futbolcusu Emre Akboğa da davet edildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada genç futbolcuya başarılar dilendi.

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