Manisa FK, Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü’nü ağırlıyor.

Spor Toto 1. Lig’in 16. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, 4 Aralık Pazar günü Mümin Özkasap Stadı’nda Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. 13.30’da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadelede Aksu’nun yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sait Tuzcu. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.