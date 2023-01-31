Manisa emniyetinden 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda sentetik ecza, uyuşturucu ve esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Manisa’nın Şehzadeler, Akhisar ve Alaşehir ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 28 bin 5 adet sentetik ecza, 5.01 gram esrar, 7.45 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 3 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. 3 ayrı olayda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi hakkında adli işlem başlatılırken bir kişi de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şehzadeler’de 28 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik olarak kent genelinde çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, Şehzadeler ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 28 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.D. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Akhisar’da 1 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince şüpheli görülen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 7,45 gram metamfetamin maddesi, 2,47 gram esrar maddesi, 4 adet sentetik ecza, 1 adet 7.65 mm tabanca ve 6 adet fişek ile 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili G.E.K. (33) isimli şüpheli şahıs, ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Alaşehir’de 1 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli hareketlerde bulunan 19 yaşındaki M.E. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 2,54 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili M.E. (19) isimli şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.