Manisa Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, il genelindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı harekete geçerek yolların açık kalması için çalışma başlattı.

Manisa’da il genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Araçların zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmezken Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi, Gördes ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi, Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi’ne yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de vatandaşların araçlarına zincir takmaları için yardımcı oldu. Ekiplerin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.