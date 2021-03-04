Manisa Büyükşehir Belediyesinden bin personelle denetleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi bin personeliyle kontrollü normalleşme kapsamında düzenlenen denetimlere destek verdi.

Türkiye genelinde kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Bu kapsamda 81 ilde ilk geniş kapsamlı denetim 4 Mart Perşembe günü itibariyle gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Manisa’da gerçekleştirilen denetimlere bin personeliyle destek oldu. Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri manav ve marketlerde etiket, barkod, hijyen ve bildirim sorgulama denetimi gerçekleştirirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de iş yerlerine oturma düzeni ve içeride bulunacak kişi sayısını gösteren broşürler asılmasını sağladı. Ayrıca kıraathane, kafeterya gibi iş yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi. Büyükşehir zabıta ekipleri ayrıca sosyal mesafenin korunması açısından kaldırım işgalleri yapılmaması konusunda esnafa uyarılarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ekipleri de, alışveriş merkezlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi kiracısı olan işletmelerde denetim yaptı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri ise toplu taşıma araçlarından taksilere, servis araçlarından şehirlerarası otobüs terminallerine kadar tüm görev alanlarında denetimler gerçekleştirdi. Sürücülere HES kodu, maske, dezenfektan ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulunan ulaşım zabıta ekipleri, denetimlerin aralıksız süreceğini de belirtti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de, 17 ilçede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri kaldırım ve ana arterlerde yıkama çalışması yaparken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kamu kurumları başta olmak üzere halkın yoğunlukla kullandığı ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Gün boyunca çalışmalar devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çabası, Manisalılardan da tam not aldı.