Liseli öğrenciler kültür gezisi için Ankara’ya uğurladı

Salihli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokolle, ilçe merkezinde liselerde eğitim gören öğrenciler için Ankara ve Çanakkale’nin yer aldığı kültür gezisi düzenledi. Salihli’de eğitim gören liseli gençlerden oluşan ilk kafile, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından Ankara’ya uğurlandı.

Milli, tarihi ve manevi mirasların yerinde görülmesi amacıyla ilçedeki liselerde eğitim gören öğrencilere yönelik kültür gezileri düzenlediklerini ifade eden Başkan Zeki Kayda, “Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırladığımız protokolle, ilçemizdeki liselerde eğitim gören öğrencilerimizi, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Yenen, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleriyle birlikte Ankara’ya uğurladık. Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de ziyaret ederek Ankara’da Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihi mekanları ve 4 milyon kitabın yer aldığı Millet Kütüphanesini göreceksiniz. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum” diye konuştu.