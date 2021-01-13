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Kula’ya yılın ilk kar yağışı
Manisa’nın Kula ilçesinde yılın ilk kar yağışı rakım olarak yüksekte olan mahallelerine gerçekleşti.
MANİSA 13.01.2021, 15:22
Manisa’nın Kula ilçesinde yılın ilk kar yağışı rakım olarak yüksekte olan mahallelerine gerçekleşti.
Dünden bu yana Manisa’nın Kula ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, rakım olarak yüksek olan mahallelerde yerini kar yağışına bıraktı.Çarıkballı Mahallesi bağlısı Battal Mustafa Mahallesine sabah saatlerinde yılın ilk karı düştü. Hafif yağan kar yerleri beyaza bürüdü, seyredenleri büyüledi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların Kula’da hafta sonuna kadar devam edeceği ve yer yer kar yağışının gerçekleşeceği bilgisi verildi.
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