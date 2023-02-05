Kula’da uzun zaman sonra ilk kez rahim ameliyatı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde göreve başlamasının ardından hasta kabulüne de başlayan Kula Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sertaç Bulut, uzun zaman sonra Kula’da ilk kez rahim ameliyatı gerçekleştirdi.

Kula Devlet Hastanesi’nde önceki yıllarda yapılan ancak kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunmadığından dolayı uzun yıllardır yapılamayan rahim ameliyatı, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sertaç Bulut ile yeniden yapılmaya başlandı. Kula’daki ilk ameliyatını rahim tüp yumurtalıklar alınması olarak bilinen rahim ile birlikte iki yumurtalığın da alındığı Total Abdominal Histerektomi + Bilateral Salpingooferektomi (TAH+BSO) adı verilen ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Bulut, ameliyat olan Filiz Çiçek’in durumunu da yakından takip ediyor.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sertaç Bulut ile ameliyat olan hasta Filiz Çiçek’i ziyaret ederek, durum hakkında bilgi aldı.

Son teknoloji ile donatılan devlet hastanesine yeni atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sertaç Bulut tarafından ameliyat edildiğini anlatan Filiz Çiçek, kusursuz bir operasyon geçirdiğini söyledi. Doktorundan hemşiresine kadar hastanenin tüm imkanlarının oldukça güzel olduğunu da dile getiren Çiçek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sertaç Bulut ve başhekim Op. Dr. Cansu Sarıgül’e teşekkür etti.