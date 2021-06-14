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Kula’da taşımacılar aşılanıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince, kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförlerinin aşılanmasına başlandı. Kula’da da işçi ve öğrenci servisi şoförleri, aşılama için Kula Devlet Hastanesi’ne başvuru yaparak ’biontech’ aşısı oldu.

MANİSA 14.06.2021, 09:46
Kula’da taşımacılar aşılanıyor

Korona virüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince, kargo, kurye, taksi ve dolmuş şoförlerinin aşılanmasına başlandı. Kula’da da işçi ve öğrenci servisi şoförleri, aşılama için Kula Devlet Hastanesi’ne başvuru yaparak ’biontech’ aşısı oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşılama çalışmalarında sıra kargo, kurye, taksi, dolmuş, işçi ve öğrenci servisi şoförlerine geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından aşılama çalışmalarında kargocular ile taşımacıların da aşılanmasına başlandı. Manisa’nın Kula ilçesinde de yürütülen aşı seferberliği kapsamında taşıma şoförleri aşılama için Kula Devlet Hastanesi’ne başvurarak ’biontech’ aşısı oldu.
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