banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Kula Devlet Hastanesi’ne atanan çocuk ve bebek sağlığı doktoru göreve başladı

Kula Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk ve Bebek Sağlığı Uzman Doktoru Cansu Suskun göreve başladı.

MANİSA 23.07.2022, 10:55
Kula Devlet Hastanesi’ne atanan çocuk ve bebek sağlığı doktoru göreve başladı

Kula Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk ve Bebek Sağlığı Uzman Doktoru Cansu Suskun göreve başladı.

Geçtiğimiz ay içerisinde hizmete açılan Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında eksik branşlardaki doktorlar atanmaya başladı. Daha önce Gölmarmara Devlet Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan, ardından da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde çocuk ve bebek sağlığı alanında uzmanlığını tamamlayan Uzman Doktor Cansu Suskun, Kula Devlet Hastanesi’ndeki görevine başladı. İlk hizmet gününde onlarca hastaya bakan Uzm. Dr. Suskun, tedaviye ihtiyacı olan 2 çocuk hastanın Kula Devlet Hastanesi’ne yatışını sağlayıp tedavisine de başladı. Aslen Salihli ilçesinde doğup büyüdüğünü ve Kula’yı yakından tanıdığını dile getiren Suskun, Kula’ya hizmet vermekten duyduğu gururdan bahsedip, uzun yıllar Kula’ya hizmet vermek istediğini sözlerine ekledi.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ise, göreve başlayan Çocuk ve Bebek Sağlığı Uzman Doktoru Cansu Suskun’a hoşgeldin dileklerini iletip çalışmalarında başarılar diledi.

Yorumlar (0)
28°
açık