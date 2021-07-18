Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Selim U. idaresindeki 45 E 1152 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atarak karayolunda savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Bahar U., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.