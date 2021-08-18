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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

MANİSA 18.08.2021, 17:53
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 Kula-Eşme karayolu Şeritli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazır H. (51) idaresindeki Peugeot marka 17 GM 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan otomobil, yolun sol tarafında bulunan dereye uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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