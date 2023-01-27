Kızılay’dan kandil gecesi 2 bin kişilik çorba

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, Türk Kızılay tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara çorba, lokum ve bisküvi dağıtımı yapıldı.

Hatuniye Camiinde, Türk Kızılay mobil ikram aracında hazırlanan ezogelin çorbası, kandil programı sonrasında, Kızılay gönüllüleri ve personelleri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Kızılay ekiplerine ikramlarından dolayı dolayı teşekkür eden vatandaşlar, Kızılay gönüllüleri ve personelleriyle fotoğraf çektirdi.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara 2 bin kişilik çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

Kızılay çorbasının damakta ve zihinde kalıcılığının olduğunu dile getiren Efendioğlu, "Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı olarak hayırseverlerimizin desteği ile kandil gecesi vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Kızılay zor zamanlarda olduğu gibi özel zamanlarda da her zaman insanlığın yanındadır. Kızılay’a desteği olan, gönülden destekleyen herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızın Regaip Kandilini kutluyorum" dedi.