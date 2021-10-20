Kırsaldaki mahalleler büyükşehirin hizmetlerinden memnun

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere mahallesine bir ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Daire Başkanı Çakır, mahallede yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek istek ve talepleri dinledi. Mahalle Muhtarı Taşlıyol da Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte hizmetlerin daha kolay ulaşılabilir hale geldiğini ifade etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Çakır’a MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Mehmet Erdal eşlik etti. Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol’a ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Daire Başkanı Çakır, yapılan yatırımların Kavaklıdere mahallesinin çehresine güzellik kattığını belirterek hayırlı olmasını diledi. İstek ve talepleri de dinleyen Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyelerini Muhtar Taşlıyol’a takdim etti.

Sorunlar dinleniyor ve acil çözümler üretiliyor

Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol, Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte hizmetlerin daha kolay ulaşılabilir olduğunu belirterek, İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ya da MASKİ İlçe Şefliğine gittiği zaman sorunların dinlendiğini ve acil çözümler üretildiğini belirtti. Muhtar Taşlıyol, “Mahallemizde öncelikle alt ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Özellikle içme suyu hattımız çok eskiydi. 40-50 senelik borular kullanılmaktaydı. Şimdi içme suyu depolarımız ve hatlarımız komple yenilendi. Atıksularımız da mahallemizdeki atıksu arıtma tesisi sayesinde de doğaya arıtılmış bir şekilde deşarj ediliyor. Bu da çok güzel bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız da hizmetlerden dolayı son derece memnun. Hepsi Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyor. Mahallemizi Alaşehir’e bağlayan eski bir bağlantı yolumuz vardı. Alaşehir-Salihli arası beton yol yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlardan Cengiz Başkanımızı onurlandırıcı sözler duyuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mehmet Erdal, Kavaklıdere’ye hizmet anlamında yapılması gereken her şeyin yapıldığını aktararak, altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarından Salihli-Alaşehir arasındaki eski bağlantı yolunun beton yol yapılmasına kadar olan çalışmaları anlattı. Meclis Üyesi Erdal, “Bizler Cengiz Başkanımıza hem siyaseten hem de bir vatandaş olarak Kavaklıdere ve Alaşehir’de yapmış olduğu tüm hizmetler için çok teşekkür ediyoruz ve kendisinin bizleri ziyaret ederek onurlandırmasını istiyoruz. Alaşehirliler ve Kavaklıdereliler olarak Cengiz Başkanımızı çok seviyoruz, bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Kavaklıdere ve diğer mahallelerimizde yapılması gereken ne varsa anında çözüm üretildiği için vatandaşlardan da bizleri ve Cengiz Başkanımızı onurlandırıcı sözler duyuyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Yapılan tüm hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.