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Kırsal hizmetleri değerlendirdiler

ÇİFTÇİLER İÇİN YAZ SEZONUNUN AÇILMASI VE KORONAVİRÜSTE NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE KIRSAL HİZMETLER ALANINDA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ. BU KAPSAMDA, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ERTUĞRUL YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA 2020 YAZ SEZONU TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kırsal hizmetleri değerlendirdiler

ÇİFTÇİLER İÇİN YAZ SEZONUNUN AÇILMASI VE KORONAVİRÜSTE NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE KIRSAL HİZMETLER ALANINDA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ. BU KAPSAMDA, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI ERTUĞRUL YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA 2020 YAZ SEZONU TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:39
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Kırsal hizmetleri değerlendirdiler

Çiftçiler için yaz sezonunun açılması ve koronavirüste normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi de kırsal hizmetler alanında çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında 2020 yaz sezonu tarımsal üretim ve sulama çalışmaları üzerine bir toplantı gerçekleştirildi.

Koronavirüste normalleşme süreciyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi de kırsal hizmetler alanındaki hizmetlerine hız vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Kırsal hizmetler Daire Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlık ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk ve Gediz Sulama Birliği Başkanı Levent Cankılıç ve daire başkanlığı personelleri katıldı. Toplantı, 2020 yılı kırsal tarım ve sulama ile ilgili çiftçilere destek amaçlı yapılabilecek projeler üzerine gerçekleştirildi. Önümüzdeki yaz döneminde çiftçilere yönelik tarımsal sulama alanında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Önümüzde yaz sezonunda Manisa’daki kuraklık yaşanmaması ve üreticinin sulama sıkıntısı yaşamaması adına tarımsal üretim ve sulama çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, toplantının ardından 1 Haziran’da kamu personelinin normal mesaiye başlamasıyla ilgili de son kontrolleri gerçekleştirdi. Yıldırım, çalışanların sosyal mesafeye uyması ve hijyenik ortamda çalışmasına yönelik uyarılarda bulundu.

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