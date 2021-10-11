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Kırkağaç Söğütalan’da HİS göleti bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesi Söğütalan Mahallesinin hayvan içme suyu göletinde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başlandı.

MANİSA 11.10.2021, 13:20
Kırkağaç Söğütalan’da HİS göleti bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesi Söğütalan Mahallesinin hayvan içme suyu göletinde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Söğütalan Mahallesi’nde bulunan hayvan içme suyu bakıma alında. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hayvan içme suyu göletinin temizlik, bakım ve onarımı gerçekleştirilecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Koronavirüs sürecinde tarım ve hayvancılığa dayalı üretimin önemi bir kez daha tüm dünya tarafından anlaşıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bölgemizdeki üretiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle çiftlik hayvanlarının yaylıma çıktığı alanlarda hayvanların su ihtiyaçlarını gidermesi açısından hayvan içme suyu göletleri büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Söğütalan Mahallesindeki göletin temizlik çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanacak ve gölet kullanıma hazır hale gelecek. Üreticilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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