Kırkağaç Acar İdman Yurduspor, sezonu bol gollü galibiyetle açtı

Manisa Tuncay Erkan Süper Amatör Ligi A Grubu’nda mücadele edecek olan Kırkağaç Acar İdman Yurduspor, sezon açılışını gerçekleştirdi. Sezon açılışında Ahmetli Belediyespor’u ağırlayan Kırkağaç Acar İdman Yurduspor karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Hazırlık maçında geçtiğimiz yıl BAL’da mücadele eden rakibi Ahmetli Belediyespor’u ağırlayan Kırkağaç Acar İdman Yurduspor, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı Kaptan Eser’in 2, İsmail, Şemsettin, Faruk ve Gürbüz’ün birer golüyle 6-0 yenerek taraftarlarına futbol ziyafeti sundu.

Atılan 6 golün yanı sıra Kaptan Eser’le bir penaltıdan yararlanamayan ve sayısız gol fırsatını harcayan Kırkağaç Acar İdman Yurduspor, oynadığı futbolla rakiplerine korku saldı.

Şair Eşref Stadında oynanan karşılaşmaya Kırkağaç Acar İdman Yurduspor, Kubilay, Emre, Ahmet, Şemsettin, Muhammed, Ceyhun(Faruk), Furkan, İsmail, Emirhan, Eser, Gürbüz, Ahmetli Belediyespor ise K.Mehmet, Osman, Arif, Kemal, Berkay, Emir, B. Mehmet, Mustafa, Yusuf, Ferhat, Ali on biriyle mücadele etti.

Az sayıda taraftarın izlediği karşılaşma öncesi adaklık hayvan kesilirken, Kırkağaç Acar İdman Yurduspor’da antrenörler Erkan Gelir ve Erol Tör, Ahmet Belediyespor karşısında tüm oyuncularına şans verdi.

Siyah beyazlılar, Ahmetli Belediyespor karşısında güzel bir oyun sergilerken, yeni sezon öncesi taraftarlarının da yüzünü güldürdü. 16 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Saruhanlı Belediyespor maçı ile yeni sezona merhaba diyecek olan Kırkağaç Acar İdman Yurduspor’da tek hedef BAL’a yükselmek.