Kağıt kayıklardan ’Türk Bayrağı’ yapıp gazi derneğine hediye ettiler

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 20 okul öncesi öğretmeninin ortaklaşa yürüttüğü "Önüm, arkam, sağım, solum, vatan" e-Twinning projesi kapsamında kağıttan yapılan kayıkların birleştirilmesiyle Türk Bayrağı yapıldı. Öğretmenler hazırladıkları Türk Bayrağını Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol’a hediye etti.

Sekizi Manisa’nın Salihli ilçesinden olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden 20 okul öncesi öğretmen, "Önüm, arkam, sağım, solum, vatan" e-Twinning projesini hayata geçirdi. Öğrencilerin eğlenerek, öğrenirken disiplinler arası yeni yöntemlerle vatan sevgisini kazandırmak amacıyla, yürütülen proje sonunda öğretmenler, öğrencilerle birlikte kayıkların birleştirilmesiyle Türk Bayrağı yaptı.

Bayrağı şehit ailelerine hediye ettiler

Projenin kurucu Öğretmeni Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu Anasınıfı Öğretmeni Aysun Özbahçe Seymen ile üye öğretmenler, Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu Anasınıfı Öğretmeni Ayşe Koç, Cumhuriyet İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Aysun Türkdoğru, Fahriye Hanım İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni İlknur Aslan, Halide Edip Adıvar İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Nimet Acar, Misak-ı Milli İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Nermin Balcı, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Öğretmeni Ayşegül Öz ve Karayahşi Şehit Astsubay Ahmet Deniz Varol İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Funda Gürel, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette öğretmenler kayıkların birleştirilmesiyle yapılan Türk Bayrağını Salihli Şehit Aileleri Temsilcisi Abdullah Varol’a hediye etti. Varol, anlamlı hediyelerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Projede birçok tema ele alındı

Türk büyükleri ile Türklerin dünya çapında bilim, sanat, askeriye, mimari, felsefe, hümanizm gibi birçok alanda yaptıkları başarıları tanımak, örnek almak ve geleceğe yön vermek olduğunu anlatan proje kurucusu Seymen, projede ele alınan temalar hakkında bilgiler verdi. Seymen, bayrak, Atatürk ve İstiklal Marşı ile özgürlük, Çevre ve doğa sevgisiyle toprağın önemi ve vatanı koruyup güzelleştirmek, Kızılay ile Türkiye’nin gerçeği olan depreme hazırlıklı olmak, yerli malı ve enerji tasarrufu ile vatanı kalkındırmak temalarını projede ele aldıklarını vurguladı. Seymen, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.