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Kafasına plastik şişe sıkışan köpeği DKMP ekipleri kurtardı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kafasına plastik bir şişe sıkıştığı fark edilen köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA 01.12.2020, 15:33
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Kafasına plastik şişe sıkışan köpeği DKMP ekipleri kurtardı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde kafasına plastik bir şişe sıkıştığı fark edilen köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Manisa Müdürlüğü Akhisar şefliğine bağlı ekipler arazi çalışması sırasında kafası plastik şişeye sıkışıp arazide başıboş bir şekilde dolaşan köpeği fark etti. Köpeğe yaklaşan ekipler dikkatli bir şekilde başı şişeye sıkışan köpeği düştüğü zor durumdan kurtardı. Başındaki şişeden kurtarılan köpek hızla koşarak uzaklaşırken DKMP ekipleri vatandaşları çöpleri doğaya bırakmamaları konusunda uyardı.
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