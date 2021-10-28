banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir’de yapıldı

Manisa Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Değerlendirme toplantısının üçüncüsü Alaşehir ilçesinde yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, üretmekten çok pazarlamanın daha büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, son 2 yıldır üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi için yoğun gayret sarf eden kadınları tebrik etti.

MANİSA 28.10.2021, 14:28
Kadın kooperatifleri değerlendirme toplantısı Alaşehir’de yapıldı

Manisa Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Değerlendirme toplantısının üçüncüsü Alaşehir ilçesinde yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Abdullah Uçgun, üretmekten çok pazarlamanın daha büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, son 2 yıldır üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi için yoğun gayret sarf eden kadınları tebrik etti.

Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ev sahipliği yaptığı toplantı Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya 11 kadın kooperatifinin üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, "Alaşehir’in Kurtuluşu olan 5 Eylül günü, Alaşehirli kadınlar için de özel bir tarih olarak kalsın dileğimizle 2019 yılında faaliyete başladık. Alaşehirli kadınlar girişimi, üretimi ve işletme kooperatifimizi açarak, Alaşehir’imize yeni bir tarih başlatmış olduk. Amacımız şehrimizde kadınlarımızın ekonomiye katılmasının yanında Alaşehir’imizin dünyaca ünlü Sultaniye Üzümünü, yaprağını markalaştırmak. Alaşehir’e özgü lezzetleri tanıtmak. Alaşehirli kadınlarımızın kafe işletmeciliği, el işi gibi alanlarda sahaya çıkmalarını ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçladık. Alaşehirli kadınlar olarak çıktığımız yolda çok kısa sürede büyük işler başardık. 43 ortağımız oldu. Ticaret Bakanlığının desteği ile bir yaprak salamura tesisimiz, bir üretim evimiz, 2 adet satış noktamız ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren bizim gibi bir çok kooperatif dostumuz oldu. Çalışmalarımız, yeni başladığımız gün gibi coşkuyla, heyecanla ve daha hızlı olarak devam edecektir." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kooperatiflerin kuruluş tarihini anlattıktan sonra, "Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk zamanında altın çağını yaşadı. Yarın Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü. Kooperatiflerin en büyük sorunu üretmek değil, ürettiğini pazarlayabilmektir. Vahşi kapitalist sistemde pazarlayabilmek çok önemlidir. Bu alanda iki yıldır yılmadan, yorulmadan çalışan kadın kooperatifi ve üyelerini kutluyorum." diye konuştu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz zaman, ilk işlerimizden birisi olan, kadınlarımızı evden çıkarmak, ekonomiye katkı sağlamalarını sağmaktı. Bunu iki yıl önce başardık, destek vermeye devam edeceğiz. Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın ön koşulu kadına ve gençlere bağlıdır demiştir. Kadınlara önemli görevler verdi. Onun şu sözleri ’Ey Türk Kadını senin yerin yerlerde sürünmek değil, göklerde yükselmeye layıksın’ demiştir. Bizim de hedefimiz kadını sosyal yaşamda erkeğinin yoldaşı olarak görmek ve çağdaş yaşamda yerini alabilmesidir."

Kooperatifler toplantısına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Afyon Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sivil toplum örgütleri ve 11 kadın kooperatifinin üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3