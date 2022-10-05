Jandarma tarafından yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bugün icra edilen devriye faaliyeti esnasında Atmacagiller familyasından olan bir şahin yaralı olarak bulundu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı şahin, tedavi edilmesi için Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.