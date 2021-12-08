İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Başkan Akın’la görüştü

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Turgutlu’da esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerinin ardından ikili görüşmelerde bulundu.

Türkiye’nin dört bir yanına esnaf gezileri düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turgutlu’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çetin Akın ve beraberindeki heyet ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı tek tek dolaşan Genel Başkan Meral Akşener, esnafın ve vatandaşların ekonomi başta olmak üzere yaşadıkları sorunları dinledi.

Genel Başkan Meral Akşener’den İrem Nur’a destek çağrısı

SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden İrem Nur bebeğin annesi Ceylan Çakto ile de bir araya gelen Genel Başkan Meral Akşener, İrem Nur bebeğin tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek olma çağrısında bulundu. Genel Başkan Akşener SMA Hastalığı konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde de gerekli adımların atılması yönünde çalışmaların yapılacağını söyledi.

Başkan Çetin Akın ve Genel Başkan Akşener’den ikili görüşme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaf ziyaretlerinin sonrasında Genel Başkan Meral Akşener’i Turgutlu Belediyesinde misafir etti. Turgutlu’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği ve değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Başkan Çetin Akın, Genel Başkan Akşener’e, “31 Mart seçimleri öncesinde sizlerin katılımıyla Turgutlu’muzda binlerce hemşehrimizle gerçekleştirdiğimiz mitingimiz hepimize büyük moral oldu. Turgutlu’muzda her şey iyi ve çok güzel oluyor” dedi.

Başkan Çetin Akın, görüşmenin sonunda “Üzümün başkenti Turgutlu’dan en güzel hediye” sözleriyle kuru üzüm ve çeşitli hediyeleri Genel Başkan Akşener’e takdim etti.

Meral Akşener’in ziyaretleriyle ilgili konuşan Başkan Çetin Akın, “Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i Turgutlu’muzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yaşadıkları ekonomik sorunları, geçim sıkıntılarını dinleyerek Millet İttifakımızın esnafımıza dair hazırlamış olduğu çözüm yollarını paylaştık. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener’e ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

Genel Başkan Akşener’den Başkan Çetin Akın’a teşekkür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Başkanımız Çetin Akın’a, ekibine ve Turgutlu’da yaşayan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederim. Başkanımız Çetin Akın’ın kuru üzüm hediyesi, bugün aldığım en güzel hediye oldu. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Başkanımız Çetin Akın ve ekibine çalışmalarında başarılar ve de kolaylıklar diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Başkan Çetin Akın’a İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, İYİ Parti STK İşleri Başkanı Burak Akburak, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri de eşlik etti.