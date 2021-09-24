banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İtfaiye Teşkilatının 307. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Belediye İş Sendikası tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik lokma hayrı düzenlendi.

MANİSA 24.09.2021, 16:32
İtfaiye teşkilatı 307 yaşında

İtfaiye Teşkilatının 307. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Belediye İş Sendikası tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik lokma hayrı düzenlendi.

İtfaiye teşkilatının 307. yıldönümü kapsamında, Belediye İş Sendikası tarafından lokma hayrı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan lokma hayrına İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye dairesi personelleri, Belediye İş Sendikası Başkanı Gökay Sezgin ve sendika yetkilileri katıldı. Daire Başkanı Gürhan İnal, yapılan hayrın kabul olması dileklerinde bulunurken, ihtiyaç duyulmamasını umut ettiklerini ancak gerektiği zaman da itfaiye dairesi olarak her türlü duruma karşı hazır bir şekilde görevlerinin başında bulunduklarını söyledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0