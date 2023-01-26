İsmet İnönü MTAL Tiyatro Kulübü, bölge finallerinde Manisa’yı temsil edecek

Manisa İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Kültür Sanat yarışmalarında ’Çöplük’ isimli tiyatro oyunuyla il birincisi olarak Ege Bölge Finallerine katılmaya hak kazandı.

Manisa İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri Gençlik Spor Bakanlığının organize ettiği Kültür Sanat yarışmalarında Yunusemre Millet Çarşısında 24 Ocak’ta düzenlenen yarışmada 1. oldu. Manisa ilçelerinden 13 - 25 yaş aralığındaki gençlerden oluşan 7 tiyatro kulübünün katıldığı yarışmada, Manisa İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencileri ekip olarak Ege Bölgesi finallerine gitmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bölgelerde düzenleyeceği Kültür Sanat yarışmalarının Ege Bölgesi etabında İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden Hasibe Keskin, Sibel Sağır, Kübranur Korkmaz, Esma Karakurt, Nehir Tuna Kaner ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Tuğba Çetin ve Nazlı Özdeş’ten oluşan 7 kişilik İsmet İnönü MTAL tiyatro ekibi Manisa’yı temsil edecek.

Ekibin hedefi bölge yarışmasında da derece alarak Türkiye finallerinde Manisa’yı temsil etmek. Kulüp öğrencilerinin Tiyatro Kulübü Öğretmeni Deniz Bulut öncülüğünde bölge finali için hazırlık çalışmalarına başladığı açıklandı.