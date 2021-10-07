İnnice Mahallesi’nin yol sorunu çözülüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı İnnice Mahallesi Yüceler Mevkii’nde dere yatağı üzerindeki yol geçiş noktasında menfez çalışması yapıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesine bağlı İnnice Mahallesi Yüceler Mevkii’nde dere yatağı üzerindeki yol geçiş noktasında menfez çalışması yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı ve yetkili personel ile birlikte çalışmayı yerinde inceledi. Daire Başkanı Cem Çöllü, ulaşım sorunu yaşayan ve mahallede yaşayan engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeleri ile karşıdan karşıya geçemeyecek durumda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri ise çalışmayı takdirle karşıladıklarını belirttiler.

İnnice Mahalle Muhtarı Mahmut İşlek, “Yıllarca buradaki dere yatağı üzerindeki yol geçişimiz sorunluydu. Nasıl karşıya geçeceğimizi bilmiyorduk. Araçlar mahsur kalıyordu. Hastamız olsa, ambulans nasıl gelecek nasıl götürecek sıkıntısı yaşıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine gerekli taleplerimizi bildirdikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalar başladı. Menfez çalışması ile artık yol sorunu kalmayacak” dedi.