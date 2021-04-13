İl genelinde yapılan restorasyon çalışmalarını anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ali Öztozlu, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar’ı ziyaret etti. Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki kültürel mirası korumak amacıyla yürüttüğü sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projeleri hakkında Kaynar ile görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar’ı makamında ziyaret etti. Öztozlu, köklü kültürel ve tarihi geçmişe sahip Manisa’da, tarihi dokuyu korumak ve gelecek nesillere taşıyabilmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapımı devam eden Kula Sokak Sağlıklaştırma ve Adala Atatürk Evi Restorasyonu hakkında da bilgi veren Öztozlu, ilgili projeler hakkında Kaynar ile görüş alışverişinde bulundu.