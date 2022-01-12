Hizmet İş yılın ilk sözleşmesini Soma Belediyesiyle yaptı

Hizmet İş Sendikası Manisa Şubesi 2022 yılının ilk toplu iş sözleşmesini Soma Belediyesiyle imzaladı.

Soma Belediyesi’nde çalışan kadrolu çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup arasında imzalandı. Sözleşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Belediyemizde görev yapan kadrolu işçilerimiz için 2 yıl süreli sözleşme akdini gerçekleştirdik. Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karanfil’e teşekkürlerimi sunuyor, sözleşmemizin çalışanlarımız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İmza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “2022 yılının ilk toplu iş sözleşmesini Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı olarak Soma Belediyemiz ile gerçekleştirdik. Üyelerimizi enflasyona ezdirmedik. Bu süreçte gerekli fedakarlıkları gösteren başta Belediye Başkanımız Ali Tulup olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmemiz emekçi arkadaşlarımız, sendikamız ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İmza töreninde Soma Belediye Başkan Yardımcısı Temel Korkmaz, Hizmet İş Şube Başkan Yardımcısı Okan Polat, Hizmet İş İşyeri temsilcisi Nadir Akça da yer aldı.