Hediyelik eşyalar sergide beğeniye sunuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Turistik Hediyelik Eşya Üretme ve Koruma Derneği işbirliğinde ’Sanat Dostları Karma Sergisi’ açıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa’nın marka olmuş değerlerini korumak ve turistlere hediyelik eşya konusunda yardımcı olmak amacıyla kurulan Manisa Turistik Hediyelik Eşya Üretme ve Koruma Derneği işbirliğinde sergi açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılış programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Halk Eğitim Şube Müdürü Osman Kuşçuoğlu, Dernek Başkanı Nilgün Beşirik ile dernek üyeleri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanı Fırat Özcan ve beraberindekiler sergide yer alan eserleri inceleme fırsatı buldu. Sergi hakkında bilgiler aktaran Turistik Hediyelik Eşya Üretme ve Koruma Derneği Başkanı Nilgün Beşirik, ’Sanat Dostları Karma Sergisi’nin 10 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı bilgisini verdi.