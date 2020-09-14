Hacırahmanlı Mahallesinin çehresi değişecek

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Hacırahmanlı Mahallesinde hayata geçirecekleri park ve meydan düzenlemesi ile mahallenin çehresini değiştireceklerini bildirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte Hacırahmanlı Mahallesini ziyaret ederek, burada yapılacak park ve meydan düzenlemesi çalışması öncesinde incelemelerde bulundu.

Mahalledeki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Bilgin, hayata geçirecekleri park ve meydan düzenlemesi ile mahallenin çehresini değiştireceklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Eski Belediye binası önündeki park, bayanlarında kullanabileceği şekilde yenilenecek. Mahalle meydanındaki orta refüjde peyzaj düzenlemesi yapılacak ve bu bölge modern bir görünüme dönüştürülecek. Kapalı düğün salonu önündeki alan modern bir şekilde yeniden inşa edilecek. Düğün salonunun arkasındaki eski futbol sahası, çeşitli cemiyetlerin icra edilebileceği şekilde düzenlenecek. Mahalle girişindeki okulun yanındaki çocuk oyun parkı yenilecek."

Yapılacak çalışmaların Hacırahmanlı için hayırlı olmasını dileyen Başkan Bilgin, seçim beyannamesinde yer verdiklerini projelerini birer birer hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.