Gördes’e yılın ilk karı düştü

Manisa’nın Gördes ilçesine 2023 yılının ilk karı düştü.

Yurdun birçok noktasında bugün başlayan kar yağışı Manisa’nın Gördes ilçesinde de etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde Gördes’te başlayan sağanak yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, şehir merkezinde de yağış etkili oldu. Uzun zamandır yağış bekleyen ilçe halkını, kar yağışı sevindirdi. Çarşı esnafından Erdem Dilbaz, "Kar ile birlikte şehrimize bereket de gelecek inşallah. Güzel oldu, uzun zamandır beklediğimiz bir şey. Mevsimlerimizi zamanında yaşamak istiyoruz. 2-3 yıldır kar yağmıyordu, eskiden kışın bu bölgelerde kar eksik olmazmış. Bu kar yağışı en çok çiftçilerimizi sevindirecek" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri de kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekletiliyor.