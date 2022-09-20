Gönüllü çift, Kur’an kursunu elleriyle güzelleştirdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan çift, çocukların dikkatini çekmek için kendi elleriyle Kur’an kursunu resim ve figürlerle güzelleştirdi.

Manisa’nın Salihli ilçesi Şüheda 4-6 yaş Kuran Kursu Öğreticisi Züleyha Sadıç ve Din Görevlisi eşi Murat Sadıç, 4-6 yaş Kuran Kursunu kendi el emekleriyle güzelleştirdi. 2019 yılında açılan 4-6 yaş Kur’an kursunu minik öğrenciler tarafından daha dikkat çekici hale getirmek için din görevlisi eşiyle birlikte kendi el emekleriyle duvarlarını boyadı. Resimler ve figürler çizerek duvarları süsleyen din gönüllüsü eşler, hayırseverlerin destekleriyle Kur’an kursundaki oyun alanlarını yeniledi. Yeni eşyalar ve oyuncaklar alınan kurs baştan aşağı yenilendi.

Daha önce ihtiyaç odaklı kurslarda görev yaptığını belirten Kuran Kursu Öğreticisi Züleyha Sadıç “2019 yılında 4-6 yaş Kur’an Kursuna ilk geldiğimde kendimi çocukların yerine koyarak empati yaptım ve çocuklara kursu nasıl sevdirebiliriz diye eşimle istişare yapmaya başladık. Ve sonrasında internet üzerinde araştırmalar yaparak duvar boyama ve süsleme konusunda herhangi bir eğitim almadan tamamen içten gelen bir hevesle çocukların sevinecekleri düşüncesiyle önce duvarlarımızı rengârenk boyamaya başladık. Sonrasında resimler ve figürler çizerek ve bu işi severek, gönülden isteyerek tamamlamaya gayret ettik. Eğer bir işi severek yaparsak başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını görmüş olduk. Bunun sonucunda çocuklarımızın daha büyük bir heyecanla kursa gelmek istediklerini velilerimiz bize bildirdi. Bunlar da bizi çok memnun etti ve hevesimiz daha da arttı. Kursumuzun eğitime başlayacağı günü şimdi öğrencilerimiz de biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

Din görevlisi Murat Sadıç da bu işlere çocukluktan meraklı olduğunu, çocukların yüzündeki tebessümü, heyecanı görünce daha çok çabaladığını ve her türlü ihtiyaçta eşine maddi desteği kıymetli hayırseverler aracılığıyla sağladığını dile getirdi. Oyun odasında gerekli bütün oyuncakları ve materyalleri, cami cemaatinden bir hayırseverin geçtiğimiz ay 6 aylıkken kaybettiği torununun anısına yenileyerek kursu halkın istifadesine sunduklarını kaydetti.