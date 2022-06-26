Gökkaya’nın alt ve üstyapısına modern dokunuş

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde de altyapı ve üstyapı dönüşümünü tamamladı. 18 kilometre kanalizasyon, 15 kilometre içme suyu hattı ile 500 metreküplük içme suyu deposu da inşa edilen mahallede 110 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işinin tamamlanmasının ardından modern bir görüntü ortaya çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerini sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde 18 kilometre kanalizasyon, 15 kilometre içme suyu döşeme çalışması, 500 metreküplük içme suyu deposu ile 110 bin metrekarelik üstyapı çalışması tamamlandı. Yeni nesil uzaktan okumalı sayaçlar ve muhafaza kutularının da montajı yapılan mahallede vatandaşlara kaliteli bir hizmet sunuldu.

Mahalle sakini Ali Bordan, “Gökkaya mahallemizde daha önceleri yazın tozdan, kışın yağmurun getirdiği çamurdan insanlar adeta sokağa çıkamıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile MASKİ ekipleri ilk olarak içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledi. Ardından 500 metreküplük içme suyu deposu yapıldı. Tüm sokaklarımızda kilit parke taşı döşeme çalışması ile mahallemiz adeta modernleşti. Cengiz başkana teşekkür ediyoruz. Kim ne derse desin, bu yatırım takdir edilmeli” dedi.

Mahalle Muhtarı Kadir Türker, “Gökkaya mahallemizde içme suyu hatlarımız yenilendi, kanalizasyon altyapısı yapıldı. 500 metreküplük içme suyu deposu inşa edildi. 110 bin metreküplük kilit parke taşı döşeme işleri tamamlandı. Mahallemizin artık altyapı sorunu kalmadı, sokaklarımızın her bir köşesi tertemiz mis gibi oldu. Vatandaşlarımız çok memnun. Cengiz başkan sayesinde Gökkaya’nın çehresi değişti. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başkanımızı mahallemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız” dedi.