Gökçeköy Mahallesi’nin çehresi MASKİ ile değişiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi çerçevesinde Salihli ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından, 56 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işine de başladı. Projeler tamamlandığında MASKİ tarafından Gökçeköy Mahallesi’ne 6 milyon 700 bin TL bedelinde altyapı ve üstyapı yatırımı yapılmış olacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesiyle altyapı ve üstyapı yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çevresinde Salihli’nin Gökçeköy Mahallesi’nde üstyapı işine başlandı. Mahallede ilk olarak altyapı çalışmaları çerçevesinde 5 bin 500 metre içme suyu hattı, 6 kilometrelik de kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından başlanan 56 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işi de tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlar ile mahallenin çehresinin tamamen değiştiğini ifade eden mahalle muhtarı Süleyman Babacan, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü sayesinde mahallemize sayısız hizmet getirildi. Altyapımız komple yenilendi. Şimdi de kilit parke döşeme çalışmalarına başladılar. Çalışmalar esnasında inşallah 50 yıl arkamıza bakmayacak şekilde iş yapılır dedim. Ama şimdi 100 yıl arkamıza bakmayacak şekilde iş yapıldığını görüyoruz. Böylesine güzel ve büyük bir projeyi mahallemizle sizler buluşturdunuz. Şahsım ve mahallem adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Çalışmalarla ilgili konuşan mahalle sakini Ahmet Yasak, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Bizi bütün sorunlarımızdan kurtardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Necati Orhan ise “Mahallemize 100 yıllık bir yatırım yapıldı. Mahalle halkı olarak çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.