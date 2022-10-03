‘Gelecek için Jeoparklar’ temalı uluslararası sempozyum Kula’da yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Gelecek için Jeoparklar temasıyla 6-8 Ekim tarihlerinde Kula’da gerçekleştirilecek.

Kula, jeomorfoloji bilimine gönül vermiş araştırmacıları ağırlamaya hazırlanıyor. 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumları (UJES), son olarak 10-12 Ekim 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nün ev sahipliğinde uluslararası olarak gerçekleştirildi. 2021 yılında pandemi nedeniyle ertelenen sempozyum, ‘Gelecek İçin Jeoparklar’ temalı bilimsel çalışmayla Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda gerçekleşecek.

Sempozyumda önemli isimler yer alacak

6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma, üniversitelerin Coğrafya bölümlerinden ve yurt dışından eğitimciler ile yer bilimciler katılacak. Kula’da gerçekleştirilecek sempozyuma Newcastle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Darrel Maddy ve Global Jeoparklar Ağı Başkanı Nikolas Zouros davetli konuşmacı olarak katılacaklar. Sempozyum, Jeopark Belediyeler Birliği, Jeomorfoloji Derneği ve Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı işbirliğinde düzenlenecek. 6 Ekim 2022 Perşembe günü başlayacak sempozyumun 8 Ekim Cumartesi günü arazi gezisi ile son bulacağı belirtildi.