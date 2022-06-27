Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından bir şahsın evinin bahçesinde etrafı plastik kasalarla çevrili vaziyette 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde Alaşehir 7. JASAT Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Y.C. (36) isimli şahsın ikamet ettiği evin bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine evde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan kontrolde bahçe içerisinde etrafı plastik kasalarla gizlenmiş vaziyette 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirlere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikata devam edildiği bildirildi.