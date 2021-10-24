banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

Esnaftan Başkan Akın’a teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hafta sonunda da mesaisinde pek çok noktada ziyaretler gerçekleştirdi. Hurdacılar Çarşısı’nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akın için Hurdacılar Çarşısı esnafı uzun yıllardır çözülemeyen yol sorunları ve yapılan çalışmaların hayırlar getirmesi için adak hayvanı keserek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Akın ve ekibine teşekkür etti.

MANİSA 24.10.2021, 16:10
Esnaftan Başkan Akın’a teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hafta sonunda da mesaisinde pek çok noktada ziyaretler gerçekleştirdi. Hurdacılar Çarşısı’nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akın için Hurdacılar Çarşısı esnafı uzun yıllardır çözülemeyen yol sorunları ve yapılan çalışmaların hayırlar getirmesi için adak hayvanı keserek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Akın ve ekibine teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, günün ilk ziyaretini Hurdacılar Çarşısı’na gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte, Hurdacılar Çarşısı’nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Hurdacılar Çarşısı esnafı ve vatandaşlarla ile bir araya geldi. Uzun yıllardır çözülemeyen yol sorunları ve yapılan çalışmaların hayırlar getirmesi için adak hayvanı kesen esnaflar, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Akın ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Çetin Akın, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Altay Mahallesi Dumlupınar Sokakta titizlikle yürütülen yol kaldırma ve parke taşı döşeme çalışmalarını da inceledi. Başkan Akın, esnaf ziyareti gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Akın, son olarak Altay Meydanı’ndaki yeni şubesini hizmete açan bir işletmeye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yaptıkları ziyaretleri değerlendiren Başkan Akın, “Turgutlu’muzun kangren haline gelen bütün sorunlarını çözüyoruz. Yıllardır sorun teşkil eden ve vatandaşlarımızın kanayan yarası olan Hurdacılar Çarşı’mızın yol sorununu artık ortadan kaldırdık. Uzun yıllardır mağdur olan Hurdacılar Çarşısı esnafımızın yollarını çok kısa bir sürede yaparak hizmetlerine sunduk. Esnaflarımız yaptığımız hizmetlerden duyduğu memnuniyet dolayısıyla adak hayvanı kesimi gerçekleştirdiler. Çalışmalarımızdan duyulan memnuniyeti görmek bizleri oldukça mutlu ve motive ediyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve şevkle daha güzel ve daha yaşanabilir bir Turgutlu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 8 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Sevilla 9 20
2. Real Sociedad 9 20
3. Osasuna 10 18
4. Real Madrid 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2