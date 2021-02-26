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Ermenilerin Hocalı’da yaptığı soykırım Turgutlu’da unutulmadı

Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı’da gerçekleştirdiği katliam Manisa’nın Turgutlu ilçesinde anıldı. Ermenilerin, savunmasız bir şekildeki kadınları, çocukları, yaşlıları ve sivilleri gözlerini kırpmadan tüm dünyanın gözü önünde katlederek soykırım gerçekleştirdiğini kaydeden Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Ünal Kağba, "Hocalı Soykırımının bir an önce hesabı sorulmalı diyorum ve Hocalı Karabağ tam azad olmalı." dedi.

MANİSA 26.02.2021, 16:53
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Ermenilerin Hocalı’da yaptığı soykırım Turgutlu’da unutulmadı

Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı’da gerçekleştirdiği katliam Manisa’nın Turgutlu ilçesinde anıldı. Ermenilerin, savunmasız bir şekildeki kadınları, çocukları, yaşlıları ve sivilleri gözlerini kırpmadan tüm dünyanın gözü önünde katlederek soykırım gerçekleştirdiğini kaydeden Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Ünal Kağba, "Hocalı Soykırımının bir an önce hesabı sorulmalı diyorum ve Hocalı Karabağ tam azad olmalı." dedi.

Hocalı soykırımı 29’uncu yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla anıldı. 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece, Ermeni kuvvetleri tarafından Azerbaycan’ın Hocalı Kasabasında gerçekleştirilen katliamda 83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’den fazla yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti. Turgutlu’da Azerbaycan Kültür Derneği Şubesi tarafından Turgutlu Belediyesi hizmet binası karşısında bulunan Orta Park’taki saat kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasıyla hayatını kaybedenler anıldı.

"Onların hayali bir milleti yok etme hayalidir"

Hocalı soykırımının kanayan bir yara olduğunun altını çizen Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Ünal Kağba açıklamasında şu ifadeleri kkullandı: “Hocalı unutulmayan, unutturulmayan! Bir gecede 613 kişinin öldürüldüğü, 1 milyon kişinin ise kayıp olduğu kanayan yaramız. Tüm dünyanın gözleri önünde kamera kayıtları ve fotoğraflar olmasına rağmen 29 yıldır haykırdığımız halde bir türlü kabul ettiremediğimiz içler acısı vahşi bir katliamdır Hocalı. Söylediğim, haykırdığım zaman ırkçılık yapıyorsun diyorlar, fakat ne derlerse desinler adına, bu düpedüz bir insanlık katliamıdır. Bir grup millet demiyorum, onlar çetedir çete! Onların hayali bir milleti yok etme hayalidir ve onların projesi hayalden öteye geçmez, geçemez ve geçirtmeyeceğiz! Ermenilerin hayali bitmiyor, 1970 yılında ASALA’yı kuruyorlar, tarihte hiçbir devlet bu kadar diplomatını kaybetmemiştir. 1973 yılında Türkiye Los Angeles eski Başkonsolosumuz Mehmet Baydar’a silahlı saldırı düzenliyorlar. 1974 Türkiye’nin Viyana Büyükelçimiz Danış Tunalıgil şehit ediliyor. Katliamın en ağırını yaşadığımız günlere bakın. 2 gün sonra Paris Büyükelçimiz şehit ediliyor, aynı günler İtalya Büyükelçimiz Taha Çarpım şehit ediliyor, 2 Eylül’de İspanya Büyükelçimiz ailesiyle birlikte eşi ve bacanağı ile birlikte şehit ediliyor. Şimdi katliam yapmadık diyenlere sesleniyorum; ASALA’yı bitirdik, o hain Agop Agopyan MİT tarafından imha edildi, biteceğini anlayan ASALA, PKK ile işbirliği yaptı ve şehitlerimiz varsa yine bunların kökeni Ermeniler’dir. Ben çocuktum, 1992’de konsere gittik ailece. Cavit Tebrizli gelmişti, 25 Şubat akşamı ve o konser iptal edildi. Hocalı bombalanmıştı. Ben bu davanın içinde büyüyen biri olarak nasıl unuturum. Her türlü katliamın en büyüğünü yaptılar. Nasıl unuturuz? Unutturmayacağız, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyorum ama Ermenistan katliamın en büyüğünü yapmıştır. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyorum. Hocalı Soykırımının bir an önce hesabı sorulmalı diyorum ve Hocalı Karabağ tam azad olmalı.”

"Hocalı Katliamını her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, “Bizleri sözde soykırım iddialarıyla suçlayanlar, belgeli, fotoğraflı bu soykırımı görmezden gelerek ne kadar iki yüzlü bir tavır takındıklarını, Türk düşmanlığını gözler önüne sermiştir. Yakın tarihimizde yaşanan en büyük insanlık dramına karşı gözlerini, kulaklarını tıkayanlara, yaşanan bu soykırımı görmezden gelenlere karşı Hocalı Katliamını her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz. ’Tarihin siyah gecesi’ olarak anılan Hocalı Katliamının 29’uncu yılında öldürülen 613 kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.” dedi.

Programa Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, daire müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasının yapıldığı alanda sergilenen Hocalı Soykırımının fotoğrafları yaşanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
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